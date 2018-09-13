«Севилья» хочет продлить контракты с тремя игроками

По сведениям издания, андалусийский клуб заинтересован в пролонгации сотрудничества с Пабло Сарабией, Габриэлем Меркадо и Эвером Банегой.

"Нервионцы" намерены вступить в переговоры с этими футболистами в самое ближайшее время.