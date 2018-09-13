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«Севилья» хочет продлить контракты с тремя игроками
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«Севилья» хочет продлить контракты с тремя игроками 

Soccer News 5 часов назад
Фото: Soccer News
По сведениям издания, андалусийский клуб заинтересован в пролонгации сотрудничества с Пабло Сарабией, Габриэлем Меркадо и Эвером Банегой.
"Нервионцы" намерены вступить в переговоры с этими футболистами в самое ближайшее время.
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