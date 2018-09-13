В ВДЦ «Смена» в Анапе «Президентские состязания» оценивают 120 судей

Соблюдение правил на соревнованиях обеспечивает беспристрастная и компетентная судейская коллегия.

Об особенностях ее работы рассказал Юрий Перегудов — главный судья «Президентских состязаний»: «Сто двадцать членов судейской коллегии внимательно следят за тем, чтобы две тысячи участников соревнований строго соблюдали правила. Среди них судьи имеющие огромный опыт обслуживания соревнований международного уровня: чемпионаты мира, Олимпийские игры, некоторые сами олимпийские чемпионы… Профессиональный состав — очень серьезный, компетентный, представляющий разные регионы России.

Главная судейская коллегия определяет систему и организует проведение спортивного многоборья, эстафетного бега и дополнительных видов программ. В ее состав входят судьи, которые имеют судейскую категорию.

»Иногда встречается недопонимание со стороны руководителей классов-команд относительно правил выполнения упражнений. На всероссийских соревнованиях судьи строго следуют требованиям и положению. Здесь на ошибки никто не закроет глаза, не сделает поблажек. Мы разъясняем эти моменты командам и педагогам. На «Президентских состязаниях» все в равных условиях, всё — строго по правилам», — добавил Перегудов.