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В ВДЦ «Смена» в Анапе «Президентские состязания» оценивают 120 судей
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В ВДЦ «Смена» в Анапе «Президентские состязания» оценивают 120 судей 

АиФ — Юг 5 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Соблюдение правил на соревнованиях обеспечивает беспристрастная и компетентная судейская коллегия.
Об особенностях ее работы рассказал Юрий Перегудов — главный судья «Президентских состязаний»: «Сто двадцать членов судейской коллегии внимательно следят за тем, чтобы две тысячи участников соревнований строго соблюдали правила. Среди них судьи имеющие огромный опыт обслуживания соревнований международного уровня: чемпионаты мира, Олимпийские игры, некоторые сами олимпийские чемпионы… Профессиональный состав — очень серьезный, компетентный, представляющий разные регионы России.
Главная судейская коллегия определяет систему и организует проведение спортивного многоборья, эстафетного бега и дополнительных видов программ. В ее состав входят судьи, которые имеют судейскую категорию.
»Иногда встречается недопонимание со стороны руководителей классов-команд относительно правил выполнения упражнений. На всероссийских соревнованиях судьи строго следуют требованиям и положению. Здесь на ошибки никто не закроет глаза, не сделает поблажек. Мы разъясняем эти моменты командам и педагогам. На «Президентских состязаниях» все в равных условиях, всё — строго по правилам», — добавил Перегудов.
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