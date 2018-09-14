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Краснодар 15 сентября присоединится к Всероссийской акции «Кросс нации»
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Краснодар 15 сентября присоединится к Всероссийской акции «Кросс нации» 

АиФ — Юг + ещё 1 8 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Это самый массовый по количеству участников и географическому охвату забег на территории нашей страны.
В нем могут участвовать россияне разного возраста и с любым уровнем спортивной подготовки. На старт выйдут любители бега, спортсмены-профессионалы, ветераны спорта, представители администраций городов и районов Кубани и сотрудники органов исполнительной власти, выступающие за здоровый образ жизни.
Бегуны выступят на пяти дистанциях.
Дистанцию в 6 000 м будут бежать только представители сильного пола.
С 8:30 до 11:30 для всех желающих принять участие в забеге на одной из дистанций состоится комиссия по допуску участников. Те, кому еще не исполнилось 17 лет, должны предъявить допуск врача. Участники в возрасте 18 лет и старше — допуск врача или карточку участника с личной подписью, которая подтердит персональную ответственность за своё здоровье.
Старт забега состоится в парковой зоне стадиона «Кубань» в 12.00, по адресу: ул. Железнодорожная, 49.
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