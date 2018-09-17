Почти 4000 вологжан приняли участие в массовом забеге «Кросс нации»

Около 4000 вологжан отметили Всероссийский день бега, к которому был приурочен массовый забег «Кросс нации». Он стартовал 15 сентября на площади Революции. Его участниками стали свыше спортсмены разных возрастов.

Организаторы продумали для вологжан 7 дистанций различной протяженности от 400 м до 12 км. Чтобы задействовать минимальное количество магистральных улиц, в этом году маршруты забега были сдвинуты в сторону Пречистенской набережной, улиц Зосимовской, Ленина и Кировского сквера.

«Отрадно то, что на «Кросс нации» собралось так много людей. Уже несколько лет подряд в этом спортивном празднике участвуют около 4000 человек. Заметно, что в этом году очень активно проявили себя родители с детьми. Именно благодаря вологжанам, которые занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, такой праздник стал самым массовым по количеству участников», — рассказал заместитель Мэра Вологды по социальным вопросам Вадим Цепа.

Специально для родителей с детьми и детских коллективов был организован семейный забег. Его дистанция составляла 400 м. Специальная дистанция в 100 метров была подготовлена для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специально на «Кросс нации» приехали шесть участников от Масейковского психоневрологического интерната и двое — из Октябрьского дома-интерната. Дистанцию они преодолели с помощью специальных ходунков под аплодисменты зрителей.

Профессиональные спортсмены бежали 6, 8 или 12 км. А самым массовым стал забег на 1 км, в нем приняли участие ученики школ и все желающие.

«Надо вести здоровый образ жизни, показывать пример подрастающему поколению. Мы пробежали с внучкой вместе в «Семейном забеге», и сама я выйду на старт во взрослой группе. Специально к забегу мы не готовились, но каждое утро занимаемся зарядкой и чувствуем себя бодро», — поделилась участница «Кросса нации» Наталья Тараско.

По итогам состязаний всем участникам забега были вручены номера с символикой всероссийских состязаний. Также благодарственными письмами наградили вологжан, которые поддерживают развитие спортивного движения в Вологде. Благодаря их активной позиции и содействию со стороны городских властей, все больше вологжан ведут здоровый образ жизни. Сейчас физкультурой и спортом регулярно занимают 34% жителей областной столицы.

Напомним, что «Кросс нации» был приурочен Всероссийскому дню бега. Забеги прошли во всех регионах России. Вологда приняла участие в акции в 13-й раз.