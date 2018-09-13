Трассы для скалолазания создадут в КЧР в рамках российско-германского проекта

ЧЕРКЕССК, 13 сентября. / ТАСС /. Профессиональные трассы для скалолазания появятся в 2019 году в Карачаевске (Карачаево-Черкесия), они будут созданы в рамках российско— германского проекта по развитию горных видов спорта. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель декана по воспитательной работе факультета экономики и управления Карачаево-Черкесского госуниверситета имени У. Д. Алиева, руководитель регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (РССС) Ибрагим Узденов.

"В рамках нашего совместного проекта хотим создать в Карачаевске международную площадку для занятия скалолазанием. В черте города находится большое количество скал, и он отлично подходит для такого проекта. Идея заключается в том, что перевести скалолазание из экстремальных видов спорта для избранных в категорию доступного спорта и досуга. В августе 2019 года планируем со спортсменами из Германии начать подготовку трасс", — сказал Узденов.

Он отметил, что уже проведено обследование некоторых скал города и выбран для реализации первого этапа проекта южный склон Комсомольской горы. «Средняя высота скал, где планируем проложить трассы, 15 метров, а по ширине эта скальная гряда нам позволит создать несколько десятков маршрутов. Если все пойдет по плану, первые 10 хорошо оборудованных и безопасных трасс, где скалолазанием могут заниматься все желающие, появятся в городе к сентябрю следующего года», — добавил собеседник агентства.

Российско-германское молодежное сотрудничество началось в 2004 году. Каждый год проводятся около 600 встреч, охватывающих примерно 15 тысяч участников и финансируемых фондом «Германо-российский молодежный обмен» (DRJA). В рамках международного молодежного обмена между Германией и Россией делегация немецких спортсменов побывала в КЧР этой весной, а альпинисты Карачаево-Черкесии с ответным визитом посетили Баварию в начале августа.