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Трассы для скалолазания создадут в КЧР в рамках российско-германского проекта
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Трассы для скалолазания создадут в КЧР в рамках российско-германского проекта 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
ЧЕРКЕССК, 13 сентября. /ТАСС/. Профессиональные трассы для скалолазания появятся в 2019 году в Карачаевске (Карачаево-Черкесия), они будут созданы в рамках российско— германского проекта по развитию горных видов спорта. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель декана по воспитательной работе факультета экономики и управления Карачаево-Черкесского госуниверситета имени У. Д. Алиева, руководитель регионального отделения Российского студенческого спортивного союза (РССС) Ибрагим Узденов.
"В рамках нашего совместного проекта хотим создать в Карачаевске международную площадку для занятия скалолазанием. В черте города находится большое количество скал, и он отлично подходит для такого проекта. Идея заключается в том, что перевести скалолазание из экстремальных видов спорта для избранных в категорию доступного спорта и досуга. В августе 2019 года планируем со спортсменами из Германии начать подготовку трасс", — сказал Узденов.
Он отметил, что уже проведено обследование некоторых скал города и выбран для реализации первого этапа проекта южный склон Комсомольской горы. «Средняя высота скал, где планируем проложить трассы, 15 метров, а по ширине эта скальная гряда нам позволит создать несколько десятков маршрутов. Если все пойдет по плану, первые 10 хорошо оборудованных и безопасных трасс, где скалолазанием могут заниматься все желающие, появятся в городе к сентябрю следующего года», — добавил собеседник агентства.
Российско-германское молодежное сотрудничество началось в 2004 году. Каждый год проводятся около 600 встреч, охватывающих примерно 15 тысяч участников и финансируемых фондом «Германо-российский молодежный обмен» (DRJA). В рамках международного молодежного обмена между Германией и Россией делегация немецких спортсменов побывала в КЧР этой весной, а альпинисты Карачаево-Черкесии с ответным визитом посетили Баварию в начале августа.
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