Кононов: в «Арсенале» сейчас в первую очередь уделяем внимание атаке

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов рассказал об аспектах игры, которые команде нужно улучшить, а также оценил работу клуба на трансферном рынке минувшим летом.

«Пять очков на старте — мало. Мы работаем над тем, чтобы улучшить игру, атаку. В первую очередь уделяем внимание ей — мы мало забиваем.

Мы взяли игроков буквально в самый последний трансферный день. У нас достаточно футболистов, которые будут делать результат для команды. Я доволен и новыми игроками, и теми, кто уже был в команде. Главное — единство в команде, в её целях.

Пришедшие в команду молодые ребята тренируются вместе с нами, они знают все наши принципы, построение игры, адаптированы к нагрузкам. Плюс они познакомились с игроками основного состава. Тренер дубля постоянно приходит на наши тренировки, есть точки соприкосновения, где мы общаемся», — сказал Кононов в прямой трансляции в официальной группе «Арсенала» в социальной сети «Одноклассники».