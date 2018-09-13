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В Сарапуле пройдут любительские экстрим-соревнования по лопингу
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В Сарапуле пройдут любительские экстрим-соревнования по лопингу 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в саду имени Пушкина пройдут соревнования по лопингу. В экстремальном состязании сможет принять участие любой желающий, сообщает пресс-служба города.
Соревнования проводятся на вращающихся качелях. Задача участника — перевернуть кабину аттракциона с наименьшим количеством раскачиваний. В рамках второй дисциплины участнику нужно сделать как можно больше оборотов «солнышком» за одну минуту.
Соревнования намечены на 15 сентября и стартуют в 13:00. Заявки на участие принимаются до 14 сентября.
Отметим, лопинг — это качели, вращающиеся вокруг горизонтальной и вертикальной осей. Как вид спорта лопинг зародился среди молодежи в 80-х годах.
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