В Сарапуле пройдут любительские экстрим-соревнования по лопингу

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле в саду имени Пушкина пройдут соревнования по лопингу. В экстремальном состязании сможет принять участие любой желающий, сообщает пресс-служба города.

Соревнования проводятся на вращающихся качелях. Задача участника — перевернуть кабину аттракциона с наименьшим количеством раскачиваний. В рамках второй дисциплины участнику нужно сделать как можно больше оборотов «солнышком» за одну минуту.

Соревнования намечены на 15 сентября и стартуют в 13:00. Заявки на участие принимаются до 14 сентября.

Отметим, лопинг — это качели, вращающиеся вокруг горизонтальной и вертикальной осей. Как вид спорта лопинг зародился среди молодежи в 80-х годах.