Головин 15 сентября может дебютировать в составе «Монако» 

Полузащитник «Монако» Александр Головин, получивший травму в начале августа, может дебютировать за новый клуб 15 сентября в игре пятого тура чемпионата Франции против «Тулузы».
— Вернулся в строй, — говорится в сообщении пресс-служба «монегасков».
Le point médical avant #TFCASM! https://t.co/bbmDWpZMyN
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 13 сентября 2018 г.
22-летний Головин вернулся к тренировкам в общей группе «Монако» 11 сентября.
В лазарете команды с различными повреждениями остаются Стеван Йоветич, Рони Лопеш, Пьетро Пеллегри, Андреа Раджи, Даниел Субашич, Виллем Жеббель и Ронаэль Пьер-Габриэль.
"Тулуза" — «Монако»: чемпионат Франции по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало — в 21.00 (время московское)