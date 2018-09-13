В Харькове поймали крота, который мешал проведению матча «Шахтёра» в ЛЧ

Пресс-служба «Шахтёра» знает толк в хайпе.

Твиттер «Шахтёра» сообщил, что службы домашнего стадиона поймали крота, который вырыл норы рядом с угловым флажком. С этой проблемой донецкий клуб столкнулся за какую-то неделю до матча в ЛЧ.

«Горняки» продолжают проводить официальные матчи за пределами родного города — в Харькове. Этот розыгрыш Лиги чемпионов не стал исключением. На групповом этапе украинскому клубу предстоит встреча с «Ман Сити», «Лионом» и «Хоффенхаймом». Стартовая встреча с немцами должна пройти менее, чем через неделю, но на домашнем стадионе наметился форс-мажор.

«На ОСК «Металлист» появились кротовьи норы в районе углового флажка северной трибуны», — сообщила пресс-служба «горняков».

Без паники: пресс-служба сообщила, что персоналу понадобился всего день, чтобы найти недоброжелателя. Крот якобы пойман, а газон приведён в порядок. Клуб пообещал, что завтра главный агроном стадиона прокомментирует историю специально для болельщиков.

Был ли форс-мажор?

История в том, что одно из прозвищ футболистов «Шахтёра» — «кроты». Возможно, таким образом украинский клуб просто наживает себе дополнительную популярность. Ну, подумайте сами, какие кроты? И с другой стороны, что стоило пресс-службе сделать три аккуратные и ровные кучки прямо рядом с угловым флажком? Опять же: нашли крота — предъявите. В любом случае это сделано достаточно тонко, чтобы у всех нас как минимум возникли сомнения.

Что думает эксперт?

За комментарием об этой истории мы обратились к бывшему главному агроному «Анжи-Арены» Евгению Кондрашову. — У меня тоже были случаи с кротами. С ними очень непросто бороться. На месте первой базы ФК «Краснодар» их было очень много, так как вокруг были озёра. Нарыли кучу материала, у меня даже папка специальная была. Мы закупали специальную сетку, закладывали её под основание футбольного поля. Плюс сделали отсекающий барьер вокруг поля под ограждение. — Сильно. — Но это не панацея от всех бед. Крот может и сверху пробраться.

— Вы говорите о базе, а на стадион как он может пробраться? — Честно говоря, даже не представляю. В голове не укладывается, как можно его прозевать. — Может, в Донецке была пиар-акция? Одно из прозвищ местных футболистов — «кроты»… — Сложно судить. Думаю, никто бы не стал вредить своему полю. — У вас были подобные случаи? — Конечно. И змеи, и ежи, даже черепаха один раз на тренировочную базу приползла. Однажды полёвка мешала работать в Раменском, пришлось поймать её и выкинуть с поля. — Хищники бывали? — Один раз лисица приходила. У нас в то время не закрывались угловые проходы (для вентиляции). В ночное время я заканчивал химическую обработку поля. Смотрю: глаза горят. Поближе подошёл, стоит лиса — смотрит, чем я занимаюсь. — Как выгоняли? — Испугалась и сама убежала. — Слышал, вы причастны к ЧМ-2018. С мошкарой в Волгограде как боролись? — Там было несколько уровней защиты. И авиация обрабатывала, и делалось опрыскивание поливальными машинами, в которые заливался специальный раствор. Запах такой стоял — ванилькой пахло. Но в самый пик мошки очень много, совсем её побороть не вышло.