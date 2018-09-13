Состоялась жеребьёвка встречи плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Великобритании и Узбекистана. 14 сентября первыми на корт выйдут Даниэль Эванс и Денис Истомин, следом за ними сыграют Кэмерон Норри и Джурабек Каримов. 15 сентября состоится парная встреча. Великобританию представят Джейми Маррей и Доминик Инглот, тогда как за Узбекистан сыграют Санжар Файзиев и Денис Истомин. В воскресенье, 16 сентября, Кэмерон Норри встретится с Денисом Истоминым, а Даниэль Эванс сыграет с Джурабеком Каримовым. Победитель встречи сохранит прописку в Мировой группе Кубка Дэвиса, уступивший — опустится на дивизион ниже.
Ранее «Чемпионат» знакомил читателей с результатами жеребьёвки матча первой региональной группы Кубка Дэвиса между сборными России и Беларуси.