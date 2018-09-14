Белгородские ветеринары выявили бешенство у барсука и собаки

В первую декаду сентября в вирусологический отдел ФГБУ «Белгородская МВЛ» поступили пять проб патологического материала от животных, подозреваемых в заражении бешенством, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора

Специалисты установили бешенство у собаки из Старооскольского района и у барсука из Корочанского. Всего же с начала этого года в лабораторной поступили 326 проб патологического материала из различных районов Белгородской области и в 141 случае бешенство подтвердилось. При этом чаще всего болеют кошки и собаки.