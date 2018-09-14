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Белгородские ветеринары выявили бешенство у барсука и собаки
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Белгородские ветеринары выявили бешенство у барсука и собаки 

АиФ + ещё 3 4 часа назад
Фото: АиФ
В первую декаду сентября в вирусологический отдел ФГБУ «Белгородская МВЛ» поступили пять проб патологического материала от животных, подозреваемых в заражении бешенством, сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.
Специалисты установили бешенство у собаки из Старооскольского района и у барсука из Корочанского. Всего же с начала этого года в лабораторной поступили 326 проб патологического материала из различных районов Белгородской области и в 141 случае бешенство подтвердилось. При этом чаще всего болеют кошки и собаки.
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