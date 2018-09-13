Краснодарские пенсионеры путешествуют и делают селфи со знаменитостями

Самому младшему из них — 56, самому старшему — 75 лет, но они и не думают о покое на пенсии.

Они видели Олимпиаду в Сочи изнутри, общались почти со всеми пилотами «Формулы-1» и следили за порядком на минувшем ЧМ по футболу.

Видели все, знают всех

Когда при Кубанском госуниверситете специально для подготовки волонтеров к зимним Играм в Сочи открылся обучающий центр, сюда посыпались заявки от людей со всего края. Тогда среди волонтеров других возрастов центр набрал 27 человек в возрасте от 55 лет.

В их числе была и ныне руководитель «Академии серебряного возраста» и ресурсного центра «Серебряный волонтер» при НКО «Венера» Мариета Емтыль, свободно владеющая английским и имеющая большой организаторский опыт.

На Олимпиаде работать приходилось по 18 часов, но это не охладило пыл Мариеты: после Игр она поняла, что хочет «волонтерить» и дальше, собрала вокруг себя единомышленников и зарегистрировала «Академию…».

«Где мы только ни были, чем только ни занимались, — продолжает волонтер. — Летом того же года я была среди тех, кто наблюдал Гран-при «Формулы-1» в Сочи изнутри. Я была переводчиком при медицинском центре и видела всех пилотов, а еще их жен, подруг и много кого и чего еще, но говорить об этом не могу, так как подписала договор о неразглашении».

Чтобы запомнить в лицо и по именам всех участников гонок, Мариета нашла в интернете фотографии пилотов и их тренеров, распечатала их и повесила в медцентре.

И если первые пару дней ей и ее напарникам приходилось морщить лоб, вспоминая имя очередного знаменитого пациента, то теперь они встречали всех как родных. Пилоты же не «звездились»: перекидывались с персоналом шутками, охотно фотографировались.

«Через некоторое время мы до того обнаглели, что посещали паддок — место, где во время всего чемпионата размещается команда, — без приглашения. А еще выскакивали из своего медицинского модуля, чтобы поглазеть на заезды».

Все возрасты покорны

Вот вы знаете, чем будете заниматься и где будете находиться в 2019 году? А 71-летняя Людмила Хохлова знает. В марте она в качестве волонтера примет участие в Универсиаде в Красноярске, в июне — во II Европейских играх в Минске, в августе — в чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани.

«Родные уже смеются, что меня дома не бывает, — машет рукой Людмила Николаевна, — но без новых знакомств, путешествий, впечатлений мне уже сложно обойтись».

Хохлова преподавала английский в краснодарском лицее №48, когда объявили о наборе волонтеров на Олимпиаду. Признается, что записалась для того, чтобы доказать своим ученикам и детям, что активно и интересно жить можно в любом возрасте.

«По возвращении с Игр первое, что я сказала ученикам: учите языки — и перед вами откроется весь мир, но еще неделю не могла преподавать, потому что взахлеб рассказывала о своих впечатлениях от Олимпиады».

Потом была еще пара десятков кубков, фестивалей и других активностей, в которых участвовала Людмила Хохлова, среди них был и минувший чемпионат мира по футболу.

«Здесь мы были уже не волонтерами, а стюардами — наемными работниками, которые встречали и помогали зрителям определенного сектора на стадионе, а потом следили за порядком.

Еще нам вменяли в обязанность проверку плакатов и баннеров, которые они с собой приносили: не допускались оскорбления в адрес соперника и запрещенная символика. К счастью, этого и не было.

Но однажды мне пришлось «досматривать» пожилую пару из Германии, которая принесла на игру плакат с объявлением, что они… поженились. Было очень мило».

Удивительные люди

Ольга Зети принимала участие в качестве волонтера в стольких форумах международного, всероссийского, регионального и городского уровня, что перечислить все уже и не может. Из последних ей запомнился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил в октябре прошлого года в Сочи.

«Я была потрясена энергетикой фестиваля, доброжелательностью участников, культурой разных народов. Несколько раз в день молодежь встречалась с известными людьми, среди которых были космонавты, артисты, писатели, общественные и политические деятели».

Особенно впечатлила встреча с Ником Вуйчичем — австралийским писателем и меценатом, самым известным в мире мотивационным оратором, родившимся с редким заболеванием, при котором отсутствуют все четыре конечности.

Он заразил своим оптимизмом весь зал, дал понять, что невозможное возможно и что любую беду можно преодолеть. Удивил своей открытостью и позитивом шахматист Сергей Карякин , который в 2016 году стал вице-чемпионом мира по шахматам.

На фестивале он проводил сеанс одновременной игры с семью ребятами, вышедшими в финал на местных соревнованиях. В результате он не заметил прорыва одного из игроков, проиграл ему, но признал поражение, пожав руку победителю.

Образ жизни

«Волонтерство — это образ жизни, когда жаждешь новых впечатлений, знакомств, интересного общения», — признается Михаил Слепцов».

В центр при КубГУ он пришел в 2012 году, когда вернулся на родину после 22 лет жизни в Африке. Его волонтерство тоже началось с Белой Олимпиады в Сочи, где он был переводчиком французской сборной.

Будучи фотохудожником и режиссером-документалистом, он еще успевает и фильмы снимать о мероприятиях, в которых принимает участие. Благодаря этому умению его часто зовут снимать концерты звезд эстрады, различные спортивные состязания.

Так он познакомился с бывшей балериной, а ныне певицей Анастасией Волочковой, путешественником Владимиром Нессиным, обошедшим босиком 102 страны мира, Виктором Языковым — победителем трансатлантической гонки на безмоторных яхтах.

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