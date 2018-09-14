Маурисио Покеттино — о форме Кейна: «Он готов играть»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал форму нападающего Харри Кейна . Форвард пропустил товарищеский матч сборной Англии против Швейцарии по решению Гарета Саутгейта , который решил предоставить игроку отдых.

— Я думаю, что ситуация находится под контролем, но мы уважаем все мнения и, возможно, некоторые из ниъ отличаются от наших, — приводит Sky Sports слова Покеттино. — По нашей оценке, он готов играть. Мы, тренерский штаб «Тоттенхэма», стараемся принять лучшее решение для игрока. Для нас Кейн очень важен. Не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов Англии и Европы.

В текущем сезоне Кейн провел 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал одну передачу.