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Маурисио Покеттино — о форме Кейна: «Он готов играть»
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Маурисио Покеттино — о форме Кейна: «Он готов играть» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 6 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал форму нападающего Харри Кейна. Форвард пропустил товарищеский матч сборной Англии против Швейцарии по решению Гарета Саутгейта, который решил предоставить игроку отдых.
— Я думаю, что ситуация находится под контролем, но мы уважаем все мнения и, возможно, некоторые из ниъ отличаются от наших, — приводит Sky Sports слова Покеттино. — По нашей оценке, он готов играть. Мы, тренерский штаб «Тоттенхэма», стараемся принять лучшее решение для игрока. Для нас Кейн очень важен. Не сомневаюсь, что он один из лучших футболистов Англии и Европы.
В текущем сезоне Кейн провел 4 матча, в которых забил 2 гола и отдал одну передачу.
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