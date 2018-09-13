Почеттино: «Кейн готов сыграть с „Ливерпулем“

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии Гарри Кейна

На днях в Англии много говорили о том, что Кейн выдохся, и ему нужен перерыв. Форвард даже пропустил товарищеский матч сборной Англии против Швейцарии.

"Думаю, Кейн в порядке. Я не читал и не слушал СМИ, для меня важно лишь то, что мы доверяем Гарри. Когда нападающий не забивает, люди всегда стараются отыскать какую-то причину.

Кейн очень важен для нас. Нет сомнений, что это один из лучших форвардов в Англии и Европе. По нашей оценке он готов сыграть с «Ливерпулем», но это не означает, что Гарри точно появится на поле", — цитирует Почеттино BBC.