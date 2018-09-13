Новичок «Авангарда» Фрэнсон уверен, что идеально впишется в команду

Новичок «Авангарда» защитник Коди Фрэнсон поделился впечатлениями от пребывания в команде. Хоккеист присоединился к «Авангарду» 11 сентября и пока не провел ни одного матча. 13 сентября «Авангард» сыграет в Балашихе с «Магниткой». Начало — в 19:30 мск. Омская команда выиграла все 5 своих матчей в 11-м сезоне КХЛ. Лишь «Автомобилист» пока также не проиграл в сезоне.

«Был немного взволнован, потому что не знал, чего ожидать. Но мне все очень понравилось, ребята отличные. Вчера удалось посмотреть игру с «Ак Барсом», здесь оказались потрясающие болельщики и атмосфера. Стадион мне тоже пришелся по душе. Хорошо покатался. Немножко сложно было на льду, ногам пока тяжело, потому что это мой первый выход на площадку после всех моих длительных перелетов. Так всегда бывает в подобных ситуациях. Приятно было пообщаться с Бобом Хартли , начал узнавать про систему игры, вникать в нюансы, чтобы освоить ее как можно быстрее. Ребята отличные! С каждым познакомился лично, все были приветливыми и дружелюбными. Если говорить о легионерах, то я с ними знаком, мы играли друг против друга. В команде отличная атмосфера, я чувствую себя очень комфортно. Это касается и тренеров, и вообще всех сотрудников клуба. Переводчик команды Наталья мне очень сильно помогает.

Первую половину последнего сезона я провел в «Чикаго», а потом перешел в «Рокфорд». С этой командой мы достаточно далеко продвинулись в плей-офф АХЛ. АХЛ — это хорошая лига, в которой играют в основном молодые хоккеисты. В нашей команде было около 12 человек в возрасте до 23 лет. АХЛ сильно изменилась, если сравнивать с тем временем, когда я впервые оказался в этой лиге. Конечно, хоккей там больше силовой, но ребята стараются показывать на что они способны и проявлять себя. Также в лиге очень много автобусных переездов, и это немаловажный аспект.

У меня не так много опыта игры на европейских площадках. Я играл в Швеции на молодежном чемпионате мира, а затем приезжал в шведский «Брюнес» во время локаута в НХЛ. Так что мне придется потратить какое-то время, чтобы привыкнуть. Потребуется определенный период для адаптации, поскольку я привык к маленькому льду. И там я уже знаю, сколько мне нужно сделать движений, чтобы занять определенную позицию. Могу сказать, что я хорошо поработал летом, стал более маневренным и буду комфортно себя чувствовать на большом льду. Думаю, вольюсь в игру достаточно быстро.

Я должен помогать в большинстве, но помимо этого от меня ждут эффективных действий и в других ситуациях — и в обороне, и в атаке. У меня есть нацеленность на ворота, я хорошо двигаю шайбу. Думаю, мой стиль игры идеально впишется в то, как играет команда в целом. Могу сказать, что и щелчок, и кистевой бросок у меня сильные. В принципе, я неплохо бросаю. Замах может быть разный, я люблю быстрее освободиться от шайбы, бросать в касание. Главное, чтобы для вратаря было неожиданностью когда именно я совершу бросок, а будет это щелчок или кистевой — зависит от ситуации. Сейчас для меня главное преодолеть разницу во времени. Когда почувствую, что нахожусь в оптимальной игровой форме, а тренеры посчитают, что я готов, тогда можно будет выходить на игры», — цитирует игрока официальный сайт клуба.