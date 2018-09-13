В Курске отрабатывают ликвидацию ЧС

В Курской области прошли практические мероприятия, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением энергоснабжения.

Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. На тренировке важны любые мелочи, которые помогут потом быстро и эффективно сработать во время реальной катастрофы. Поэтому оттачивали до автоматизма буквально все: экстренное оповещение и временное отселение людей, предоставление транспортных средств для эвакуации, организация питания и оказание необходимой медицинской помощи.

Итоги подвели на совещании, где присутствовали руководители всех ведомств и служб. Учения показали, что к началу отопительного сезона все службы подготовлены. Будем надеяться, что так оно и есть.