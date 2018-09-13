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В Курске отрабатывают ликвидацию ЧС
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В Курске отрабатывают ликвидацию ЧС 

КурскТВ 4 часа назад
В Курской области прошли практические мероприятия, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением энергоснабжения.
Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. На тренировке важны любые мелочи, которые помогут потом быстро и эффективно сработать во время реальной катастрофы. Поэтому оттачивали до автоматизма буквально все: экстренное оповещение и временное отселение людей, предоставление транспортных средств для эвакуации, организация питания и оказание необходимой медицинской помощи.
Итоги подвели на совещании, где присутствовали руководители всех ведомств и служб. Учения показали, что к началу отопительного сезона все службы подготовлены. Будем надеяться, что так оно и есть.
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