«Наполи» реализовал лишь 12 тысяч билетов на матч с «Фиорентиной»

«Наполи» испытывает серьезные проблемы с реализацией билетов на предстоящий субботний матч с «Фиорентиной» в Серии А. Навторой домашний матч сезона неаполитанцев продано всего 12 тысяч билетов, сообщает сегодняшнему Corriere dello Sport.

Как отмечается, такой низкий уровень заинтересованности связан с тем, что цены на билеты на ряд популярных секторов арены были увеличены практически втрое — с 12 евро до 35. При этом «Наполи» ввел акцию, по которой каждый купивший билет по полной цене получает возможность приобрести неограниченное количество билетов для детей не старше 14 лет по стоимости 2,5 евро.

«Наполи» после трех стартовых туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.