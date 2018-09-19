Пропавшего 71-летнего пенсионера ищут в Ростове-на-Дону

Пропавшего 71-летнего Виктора Таранцова ищут полицейские в Ростове-на-Дону.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 10 сентября ростовчанин 1947 года рождения вышел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: на вид — 70 лет, рост — 165-175 см, худощавого телосложения, прямые седые волосы, карие глаза.

В день исчезновения пенсионер был одет в черную клетчатую рубашку и темные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-10-50 или 02.