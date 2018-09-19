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Пропавшего 71-летнего пенсионера ищут в Ростове-на-Дону
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Пропавшего 71-летнего пенсионера ищут в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов + ещё 7 7 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Пропавшего 71-летнего Виктора Таранцова ищут полицейские в Ростове-на-Дону.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, 10 сентября ростовчанин 1947 года рождения вышел из дома и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: на вид — 70 лет, рост — 165-175 см, худощавого телосложения, прямые седые волосы, карие глаза.
В день исчезновения пенсионер был одет в черную клетчатую рубашку и темные брюки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-10-50 или 02.
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