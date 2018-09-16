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Пьяный ростовчанин чуть не сжег дом своей знакомой‍, потому что не пустила
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Пьяный ростовчанин чуть не сжег дом своей знакомой‍, потому что не пустила 

Аргументы Недели + ещё 4 4 часа назад
Фото: Аргументы Недели
До двух лет лишения свободы грозит ростовчанину. Инцидент произошел в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. 38-летний мужчина, будучи сильно пьяным, пришел к знакомой ростовчанке домой, но та его выгнала.
Тогда отвергнутый решил мстить. Он пришел к дому любимой, когда он пустовал и поджег крышу. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали ранее судимого поджигателя.
Возбуждено уголовное дело.
Вчера пожарные эвакуировали более 30 человек из охваченного огнем жилого дома на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
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