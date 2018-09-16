Пьяный ростовчанин чуть не сжег дом своей знакомой‍, потому что не пустила

До двух лет лишения свободы грозит ростовчанину. Инцидент произошел в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. 38-летний мужчина, будучи сильно пьяным, пришел к знакомой ростовчанке домой, но та его выгнала.

Тогда отвергнутый решил мстить. Он пришел к дому любимой, когда он пустовал и поджег крышу. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали ранее судимого поджигателя.

Возбуждено уголовное дело.

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