Ростовчане хотят организацию ночных автобусов

Активисты одной из общественных организацией расклеили на ряде остановочных комплексов Ростова-на-Дону наклейки, в которых указывается, что именно здесь мог бы проходить маршрут ночного автобуса. Всего они определили семь направлений, которые могли бы быть популярны, например, маршруты № 3а, 22, 40, 71, 65, 59, 80.

«Ночной транспорт — явление не крайне затратное, но очень необходимое для нашего города. Помимо молодежи, для которой естественна ночная жизнь, с данной проблемой сталкиваются многие другие жители: нередко надо вернуться домой с аэропорта, вокзала, работы и т.п», — пишут авторы инициативы. Они также напомнили, что во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 такие автобусы в городе были, однако сейчас, после его завершения, местные жители должны вызывать такси.