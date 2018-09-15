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Ростовчане хотят организацию ночных автобусов
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Ростовчане хотят организацию ночных автобусов 

Деловое сообщество + ещё 1 2 часа назад
Активисты одной из общественных организацией расклеили на ряде остановочных комплексов Ростова-на-Дону наклейки, в которых указывается, что именно здесь мог бы проходить маршрут ночного автобуса. Всего они определили семь направлений, которые могли бы быть популярны, например, маршруты № 3а, 22, 40, 71, 65, 59, 80.
«Ночной транспорт — явление не крайне затратное, но очень необходимое для нашего города. Помимо молодежи, для которой естественна ночная жизнь, с данной проблемой сталкиваются многие другие жители: нередко надо вернуться домой с аэропорта, вокзала, работы и т.п», — пишут авторы инициативы. Они также напомнили, что во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018 такие автобусы в городе были, однако сейчас, после его завершения, местные жители должны вызывать такси.
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