«Наполи» продал всего лишь 12 тысяч билетов на матч с «Фиорентиной» из-за повышения цен 

«Наполи» продал всего лишь 12 тысяч билетов на матч 4-го тура серии А против «Фиорентины», утверждает Corriere dello Sport. Причина — существенное повышение цен на билеты перед нынешним сезоном.
Если в прошлом году билет на некоторые сектора домашнего стадиона «Наполи» «Сан-Паоло» можно было купить за 12 евро, то сейчас он стоит 35 евро. Цена на билеты на многие другие трибуны удвоилась.
Матч между «Наполи» и «Фиорентиной» состоится 15 сентября в 19:00.
Наполи — Фиорентина
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