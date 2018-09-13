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Центральный матч шестого тура состоится в рамках футбольной Лиги Пресни
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Центральный матч шестого тура состоится в рамках футбольной Лиги Пресни 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 4 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Матч между серебряным и бронзовым призерами прошлогодней футбольной Лиги Пресни состоится 15 сентября. На поле встретятся команды «Штурм» и «Кинг Шаариф».
— Оба коллектива зачастую демонстрируют атакующий футбол. Стоит отметить, что «Кинг Шаариф» — более молодая команда, члены которой иногда допускают промахи при игре в обороне. А в непрофессиональном клубе «Штурм» собраны более опытные футболисты. Игра обещает быть увлекательной, — рассказал организатор Лиги Пресни Надир Айзятуллин.
Добавим, что на данный момент «Штурм» занимает второе место в таблице, а «Кинг Шаариф» после неудачи в прошлом туре находится на седьмой строке.
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