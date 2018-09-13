ГОЛышев — пять! Топ-5 игроков, которые удивили на старте сезона

«Салават Юлаев», 27 лет Его статистика впечатляет — в пяти матчах пять голов и две результативные передачи. Правда, показатель полезности отрицательный — «-2». Но кто на это обращает внимание, если форвард забивает важнейшие голы — московскому «Динамо», СКА (два), «Торпедо». Только в Ярославле он покинул лед без заброшенных шайб. Бросок у него сумасшедший, наводящий ужас на вратарей. Для выхода на топ-уровень не хватало стабильности.

Теперь она появилась. Не случайно в последних матчах Бурдасов выходит с литерой «С», подменяя травмированного кадрового капитана Григория Панина . Не удивимся, если о новом лидере уфимцев вспомнят тренеры сборной, на глазах которых он оформил дубль.

«Авангард», 27 лет О герое финала золотого для России МЧМ-2011 в Баффало стали забывать. Он вышел во втором периоде, когда наши безнадежно горели канадцам 0:3, и сохранил ворота на замке. Его заслугу в том историческом камбэке (к финальной сирене счет стал 5:3) нельзя умалять.

В «Адмирале» на вернувшегося из-за океана голкипера мало обращали внимание, чаще констатировали его ограниченную подвижность при высоком росте и солидном весе. Правда, как-то его неожиданно пригласили в сборную на матчи Евровызова.

Перейдя в «Авангард», Бобков застолбил за собой пост номер один, играет без замен и пока побеждает. Лига назвала его лучшим вратарем первой игровой недели. Недоброжелатели, правда, утверждают, что он выстроил свое счастье на чужом горе — из-за травмы колена минимум на полгода выбыл основной вратарь «ястребов» Карри Рамо. Бобков же просто сполна воспользовался шансом. Теперь он демонстрирует такую надежность-стабильность, что в Омске отказались от идеи искать за бугром замену финскому голкиперу.

«Автомобилист», 23 года

Пару лет назад Олег Знарок приглашал молодого форварда в сборную на финский этап Евротура, и тот тренерское доверие оправдал. А потом началось головокружение от успехов, пошли травмы. Возглавлявший «Автомобилист» Андрей Разин разжаловал Анатолия из капитанов. В этом сезоне Голышев вознамерился реабилитироваться. Наколотил уже пять шайб, три из которых победные. Хотя выходит в третьем звене. Словом, полностью оправдывает свою фамилию. Его команда не знает поражений и лидирует в Восточной конференции. Без гола он остался только в матче с ЦСКА, хотя и здесь создал себе шикарный момент.

«Локомотив», 22 года

Удивительно, как расцвел в творческой лаборатории Дмитрия Квартальнова этот молодой защитник. Чтобы получить тренерское доверие, он начал с… драк. Эдакий входной билет в основной состав. Помнится, в прошлом сезоне буквально затерроризировал капитана ЦСКА Сергея Андронова , который сам кого угодно поставит на место. А в плей-офф сошелся в рукопашной с крепким защитником СКА Андреем Зубаревым , олимпийским чемпионом.

В этом сезоне Елесин превратился из забияки в столпа обороны железнодорожников. Забросил две шайбы, отдал одну передачу и ни разу не посетил штрафной бокс. Он открыл счет в премьерном для ЦСКА матче на новой домашней арене армейцев. В той игре Квартальнов доверил Александру нашивку «А» помощника капитана.

В августе Елесин получил вызов в олимпийскую сборную на представительный предсезонный турнир в Сочи. Думается, не за горами приглашение в национальную команду.

СКА, 26 лет Раньше Николая считали легкомысленным, в ЦСКА его запомнили весельчаком в раздевалке. Что изрядно раздражало возглавлявшего красно-синих Дмитрия Квартальнова, который прямо в разгар плей-офф-2015 расстался с центрфорвардом.

В СКА в Прохоркина поверили и включили в олимпийскую заявку. Где-то авансом. В Пхенчхане он выстрелил в принципиальном матче против сборной США, оформив дубль.