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Клубы КХЛ существенно «срезали» зарплаты игрокам
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Клубы КХЛ существенно «срезали» зарплаты игрокам 

News.ru 4 часа назад
Известный хоккейный агент Юрий Николаев сообщил, что зарплаты хоккеистов в КХЛ падают. По его информации спортсмены стали получать на 20−30 процентов меньше.
«Есть игроки, которые остаются при своём мнении, но они же все общаются. Если ты видишь общую тенденцию, видишь ситуацию в командах, то хочешь не хочешь, то всё равно смиришься. Зарплаты хоккеистов по сравнению с прошлым сезоном упали на 20−30%. Берите 30%. Это приличные деньги, очень приличные», — приводит слова Николаева «Чемпионат.com».
Также он ответил, что в коллективном соглашении хоккеистов не прописан пункт о потолке зарплат в лиге, что тормозит развитие КХЛ.
Отметим, что сейчас в лиге действует нежесткий потолок в 850 миллионов рублей.
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