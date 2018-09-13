Клубы КХЛ существенно «срезали» зарплаты игрокам

Известный хоккейный агент Юрий Николаев сообщил, что зарплаты хоккеистов в КХЛ падают. По его информации спортсмены стали получать на 20−30 процентов меньше.

«Есть игроки, которые остаются при своём мнении, но они же все общаются. Если ты видишь общую тенденцию, видишь ситуацию в командах, то хочешь не хочешь, то всё равно смиришься. Зарплаты хоккеистов по сравнению с прошлым сезоном упали на 20−30%. Берите 30%. Это приличные деньги, очень приличные», — приводит слова Николаева «Чемпионат.com»

Также он ответил, что в коллективном соглашении хоккеистов не прописан пункт о потолке зарплат в лиге, что тормозит развитие КХЛ.

Отметим, что сейчас в лиге действует нежесткий потолок в 850 миллионов рублей.