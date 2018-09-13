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«Круг света» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
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«Круг света» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса 

News.ru 4 часа назад
Организаторы «Круга света» планируют выдвинуть фестиваль на две номинации в Книге рекордов Гиннесса. Мероприятие пройдёт с 21 по 25 сентября уже в восьмой раз.
Президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева отметила, что фестиваль в прошлые годы установил три рекорда.
«В этом году мы хотим номинироваться ещё на два: самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые буду работать одновременно», — рассказала она.
По её словам, предстоящий «Круг света» будет отличаться от своих предшественников самым лучшим техническим обеспечением.
В пример Лифантьева привела шоу на Гребном канале, в рамках которого зрителям представят «Карнавал света» с использованием 300 фонтанов, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что в Санкт-Петербурге в конце октября пройдет фестиваль мужского джаза JAZZMAN BRASS. Мероприятие состоится в особняке «Пальма», который расположен в самом центре Северной столицы. По словам организаторов, традиционная концепция мероприятия останется неизменной.
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