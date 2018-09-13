«Круг света» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Организаторы «Круга света» планируют выдвинуть фестиваль на две номинации в Книге рекордов Гиннесса. Мероприятие пройдёт с 21 по 25 сентября уже в восьмой раз.

Президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева отметила, что фестиваль в прошлые годы установил три рекорда.

«В этом году мы хотим номинироваться ещё на два: самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые буду работать одновременно», — рассказала она.

По её словам, предстоящий «Круг света» будет отличаться от своих предшественников самым лучшим техническим обеспечением.

В пример Лифантьева привела шоу на Гребном канале, в рамках которого зрителям представят «Карнавал света» с использованием 300 фонтанов, передаёт ТАСС

Ранее News.ru писал, что в Санкт-Петербурге в конце октября пройдет фестиваль мужского джаза JAZZMAN BRASS. Мероприятие состоится в особняке «Пальма», который расположен в самом центре Северной столицы. По словам организаторов, традиционная концепция мероприятия останется неизменной.