10 лет и больше: символическая сборная самых преданных игроков топ-чемпионатов 

Авторитетный ресурс Bleacher Report составил символическую сборную из футболистов, играющих в топ-5 европейских лигах, а также проведших в своих клубах более 10 лет.
В команду вошли Хулиан Сперони ("Кристал Пэлас", с 2004 года), Серхио Рамос ("Реал", с 2005 года), Жерар Пике ("Барселона", с 2008 года), Венсан Компани ("Манчестер Сити", с 2008 года), Марсело ("Реал", с 2007 года), Даниэле Де Росси ("Рома", с 2002 года), Серхио Бускетс ("Барселона", с 2008 года), Аарон Рэмзи ("Арсенал", с 2008 года), Франк Рибери ("Бавария", с 2007 года), Лионель Месси ("Барселона", с 2003 года), Марек Хамшик ("Наполи", с 2007 года).