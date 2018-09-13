«Трактор» — «Автомобилист»: в основе хозяев впервые выйдет вратарь Судницин

Стали известны составы команд на матч челябинского «Трактора» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало игры — в 17.00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Трактор»:

Судницин (Демченко);

Бэйлен — Шинин, Йюнге — Щехура — Бергстрём;

Никитин — Рясенский, Пеньковский — Стоа — Кравцов;

Хлыстов — Бородкин, Глинкин — Полыгалов — Лапенков;

Исаев, Шолохов, Кокуёв — Рыбаков — Шаров.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);

Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;

Вишневский — Тимашов, Доус — Да Коста — Секстон;

Лямин — Егоршев, Белоусов — Паре — Голышев;

Валитов, Кузнецов, Чесалин — Обидин — Литовченко.