Стали известны составы команд на матч челябинского «Трактора» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало игры — в 17.00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен — Шинин, Йюнге — Щехура — Бергстрём;
Никитин — Рясенский, Пеньковский — Стоа — Кравцов;
Хлыстов — Бородкин, Глинкин — Полыгалов — Лапенков;
Исаев, Шолохов, Кокуёв — Рыбаков — Шаров.
«Автомобилист»:
Коварж (Сохатский);
Бодров — Мамкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;
Вишневский — Тимашов, Доус — Да Коста — Секстон;
Лямин — Егоршев, Белоусов — Паре — Голышев;
Валитов, Кузнецов, Чесалин — Обидин — Литовченко.