Состоялся пятый этап чемпионата Porsche Sport Challenge Russia

На автодроме «Казань Ринг» 8 сентября состоялся пятый этап чемпионата Porsche Sport Challenge Russia 2018, в котором соревнуются обладатели автомобилей Porsche. Чемпионат Porsche Sport Challenge Russia состоит из трёх типов соревнований: Porsche Club Cup — серии заездов на лучшее время прохождения круга гоночного трека; Porsche Driving Trophy — серии заездов на стабильное время прохождения кругов гоночного трека; Porsche Sport Challenge — 30-минутная очная гонка. В сезоне-2017 в Porsche Sport Challenge участвовали более 50 пилотов в семи различных классах.

В Porsche Club Cup соревнования прошли в пяти категориях. В классе Super Sport B быстрее всех оказался Владислав Сивый. В категории Super Sport A лучшее время показал Святослав Арсенов. В классе Sport A лучше всех оказался Анатолий Щетков. Заур Эжаев и Алексей Горохов оказались единственными участниками в категориях Classic B и Sport B и, соответственно, автоматически оформили победы в своих классах.

В гонке Porsche Sport Challenge победу одержал Владислав Сивый, который проехал 17 кругов и на две секунды опередил Михаила Пигаева. Владимир Драгунов финишировал третьим с отставанием в 14 секунд.

Отметим, что среди участников Porsche Sport Challenge Russia многие предварительно прошли программы водительского мастерства Porsche Experience Center Russia (PECRussia) на автодроме Moscow Raceway. PECRussia предлагает многоступенчатую программу развития с азов вождения до гоночно-спортивных программ на одних из самых мощных автомобилей марки.

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