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Преподаватель из МИИТа выиграл соревнования по гиревому спорту
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Преподаватель из МИИТа выиграл соревнования по гиревому спорту 

Управа района Марьина роща 4 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Чемпионат мира, Европы и Союзного государства по гиревому спорту и гиревому триатлону состоялся недавно в Беларуси. В турнире принял участие доцент Российского университета транспорта (МИИТ) Игорь Сухоцкий.
Представитель МИИТа подал заявку на чемпионат Европы. В возрастной группе 70 — 74 года и весовой категории до 75 кг ему удалось стать первым в трех номинациях: рывок гири 8 килограммов за 30 минут (полумарафон), толчок гири 8 килограммов по длинному циклу (спринт) и рывок гири 16 килограммов (спринт).
Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из 15 стран. (ак)
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