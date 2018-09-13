Преподаватель из МИИТа выиграл соревнования по гиревому спорту

Чемпионат мира, Европы и Союзного государства по гиревому спорту и гиревому триатлону состоялся недавно в Беларуси. В турнире принял участие доцент Российского университета транспорта (МИИТ) Игорь Сухоцкий.

Представитель МИИТа подал заявку на чемпионат Европы. В возрастной группе 70 — 74 года и весовой категории до 75 кг ему удалось стать первым в трех номинациях: рывок гири 8 килограммов за 30 минут (полумарафон), толчок гири 8 килограммов по длинному циклу (спринт) и рывок гири 16 килограммов (спринт).

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие около 120 спортсменов из 15 стран. (ак)