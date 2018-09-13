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В пяти субботних матчах АПЛ протестируют ВАР
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В пяти субботних матчах АПЛ протестируют ВАР 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В Премьер-лиге начинают тестировать систему видеоассистента арбитра (ВАР), сообщает BBC.
Система будет тестироваться в пяти субботних матчах, которые стартуют одновременно в 17:00 мск: «Борнмут» — «Лестер», «Манчестер Сити» — «Фулхэм», «Ньюкасл» — «Арсенал», «Хаддерсфилд Таун» — «Кристал Пэлас» и «Челси» — «Кардифф».
Работу системы ВАР собираются оценить на предмет многозадачности. При этом у арбитров в студии не будет связи с арбитрами на поле.
В нынешнем сезоне полноценную систему ВАР будут применять только в ряде матчей Кубка Англии и Кубка лиги.
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