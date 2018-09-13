Игроки немецкого «Лейпцига» крутят «колесо неудачи» в качестве наказания

Главный тренер «Лейпциг» Ральф Рагник придумал интересную систему наказания для провинившихся футболистов, сообщает "Советский спорт"

Игроки, которые в чем-то провинились (опоздали на тренировку, использовали телефон во время нее, набрали лишний вес), крутят «колесо неудачи». Разные сектора означают разные виды наказаний: работа с мячами, работа ассистентом тренера в клубной академии, работа в клубном фан-шопе, работа в клубной столовой, проведение экскурсионных туров по стадиону, стрижка газонов на футбольном поле, покупка подарков для служебного персонала, работа барменом, выполнение обязанностей прачки, работа грузчиком перед гостевыми матчами и тд.

"Штрафы ничего не дают. Такой вид наказания лучше воздействует на игроков — у них становится меньше свободного времени", — приводит слова тренера Bild , отмечая, что у колеса есть счастливый сектор, который избавляет от наказания.