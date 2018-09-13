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Игроки немецкого «Лейпцига» крутят «колесо неудачи» в качестве наказания
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Игроки немецкого «Лейпцига» крутят «колесо неудачи» в качестве наказания 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Лейпциг» Ральф Рагник придумал интересную систему наказания для провинившихся футболистов, сообщает "Советский спорт".
Игроки, которые в чем-то провинились (опоздали на тренировку, использовали телефон во время нее, набрали лишний вес), крутят «колесо неудачи». Разные сектора означают разные виды наказаний: работа с мячами, работа ассистентом тренера в клубной академии, работа в клубном фан-шопе, работа в клубной столовой, проведение экскурсионных туров по стадиону, стрижка газонов на футбольном поле, покупка подарков для служебного персонала, работа барменом, выполнение обязанностей прачки, работа грузчиком перед гостевыми матчами и тд.
"Штрафы ничего не дают. Такой вид наказания лучше воздействует на игроков — у них становится меньше свободного времени", — приводит слова тренера Bild, отмечая, что у колеса есть счастливый сектор, который избавляет от наказания.
Ранее сообщалось, что «Барселона» потратит на зарплату футболистам больше "Реала".
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