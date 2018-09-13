Чемпионом России по стендовой стрельбе стал школьник из Митина

Учащийся школы № 1538 района Митино стал чемпионом России по стендовой стрельбе в личном зачете. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— Наш ученик также выполнил норматив мастера спорта России, завоевал серебряную медаль в командном зачете и бронзовую медаль в смешанной команде, — рассказали в администрации школы. — Поздравляем! Гордимся и желаем новых побед!

По словам педагогов, первенство России по стендовой стрельбе в личном и командном зачетах проводилось в городе Воронеже с 1 по 9 сентября. (ср)