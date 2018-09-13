Ещё
В Вене участились случаи госпитализации сверхтяжелых больных
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Вене участились случаи госпитализации сверхтяжелых больных 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В столице Австрии участились случаи госпитализации больных с большим весом. В первой половине текущего года зафиксировано 52 выезда скорой помощи — столько же пришлось на весь 2013 год. Самый тяжелый пациент весил 486 килограммов, сообщает портал Nachrichten.
"Наша задача помогать больным и раненым людям даже в сложных, бросающих вызов, условиях", — заявил руководитель скорой помощи Вены Райнер Готвард.
По его словам, для оказания помощи сверхтяжелым пациентам используется специальная автомашина, способная перевозить до 500 килограммов и носилки, выдерживающие вес до 450 килограммов. Наиболее грузные больные транспортируются вместе с кроватью. Технические возможности стандартного автомобиля скорой медицинской помощи ограничиваются весом пострадавшего до 160 килограммов.
Российская Газета: последние новости
Европарламент пригрозил Венгрии санкциями за особую позицию по мигрантам В Росавиации появился новый заместитель руководителя Владимир Кличко выставил на аукцион свой рисунок с синим пятном
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA4
Украинский боец решил получить гражданство РФ41
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ15
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение