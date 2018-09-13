В Вене участились случаи госпитализации сверхтяжелых больных

В столице Австрии участились случаи госпитализации больных с большим весом. В первой половине текущего года зафиксировано 52 выезда скорой помощи — столько же пришлось на весь 2013 год. Самый тяжелый пациент весил 486 килограммов, сообщает портал Nachrichten.

"Наша задача помогать больным и раненым людям даже в сложных, бросающих вызов, условиях", — заявил руководитель скорой помощи Вены Райнер Готвард.

По его словам, для оказания помощи сверхтяжелым пациентам используется специальная автомашина, способная перевозить до 500 килограммов и носилки, выдерживающие вес до 450 килограммов. Наиболее грузные больные транспортируются вместе с кроватью. Технические возможности стандартного автомобиля скорой медицинской помощи ограничиваются весом пострадавшего до 160 килограммов.