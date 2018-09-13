Головин близок к дебюту за «Монако»

Как сообщает официальный сайт монегасков, 22-летний хавбек тренируется в общей группе и может выйти на поле в ближайшем матче.

Напомним, что в субботу, 15 сентября, «Монако» в гостях сыграет с «Тулузой».