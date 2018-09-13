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Головин близок к дебюту за «Монако»
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Головин близок к дебюту за «Монако» 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Как сообщает официальный сайт монегасков, 22-летний хавбек тренируется в общей группе и может выйти на поле в ближайшем матче.
Напомним, что в субботу, 15 сентября, «Монако» в гостях сыграет с «Тулузой».
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