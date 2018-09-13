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«Локомотив» проанонсировал Лигу чемпионов битвой Смолова и Модрича
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«Локомотив» проанонсировал Лигу чемпионов битвой Смолова и Модрича 

Газета.Ru + ещё 5 34 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Московский «Локомотив» анонсировал предстоящий сезон в Лиге чемпионов промороликом, в котором приняли участие нападающий «железнодорожников» Федор Смолов и полузащитник "Реала" Лука Модрич, сообщает "Советский спорт".
Видео снято в стиле ковбойского вестерна. Смолов сыграл ковбоя, которой приехал в салун, где его совсем не рады видеть.
"Мы живем в современном мире, и «Локомотив» должен быть серьезным игроком не только на футбольном поле, но и в медийном пространстве.
Участие в Лиге чемпионов — это уникальная возможность рассказать о себе новой аудитории, используя новые каналы коммуникации. Мы хотим поделиться своей философией, своими ценностями, стать понятными болельщикам со всего мира", — заявил президент «Локомотива» Илья Геркус.
"Железнодорожники" сыграют с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее Геркус рассказал, что у «Галатасарая» самый громкий стадион в мире.
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