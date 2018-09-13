«Локомотив» проанонсировал Лигу чемпионов битвой Смолова и Модрича

Видео снято в стиле ковбойского вестерна. Смолов сыграл ковбоя, которой приехал в салун, где его совсем не рады видеть.

"Мы живем в современном мире, и «Локомотив» должен быть серьезным игроком не только на футбольном поле, но и в медийном пространстве.

Участие в Лиге чемпионов — это уникальная возможность рассказать о себе новой аудитории, используя новые каналы коммуникации. Мы хотим поделиться своей философией, своими ценностями, стать понятными болельщикам со всего мира", — заявил президент «Локомотива» Илья Геркус

"Железнодорожники" сыграют с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее Геркус рассказал, что у «Галатасарая» самый громкий стадион в мире.