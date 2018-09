Источник: Хедира стал одним из самых высокооплачиваемых игроков серии А

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, недавно подписавший новый контракт с «бьянконери», стал одним из самых высокооплачиваемых игроков серии А, утверждает известный итальянский журналист Танкреди Палмери. Зарплата 31-летнего немца, согласно новому соглашению, составляет 6 миллионов евро в год.

Таким образом, Хедира стал пятым в списке самых высокооплачиваемых футболистов Италии. Больше хавбека зарабатывают только нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (30 миллионов евро в год), форвард «Наполи» Гонсало Игуаин (8,5 миллионов евро в год), а также игроки «старой синьоры» нападающий Пауло Дибала (7 миллионов евро в год) и полузащитник Миралем Пьянич (6,5 миллионов евро в год).

