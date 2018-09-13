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Источник: Хедира стал одним из самых высокооплачиваемых игроков серии А
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Источник: Хедира стал одним из самых высокооплачиваемых игроков серии А 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира, недавно подписавший новый контракт с «бьянконери», стал одним из самых высокооплачиваемых игроков серии А, утверждает известный итальянский журналист Танкреди Палмери. Зарплата 31-летнего немца, согласно новому соглашению, составляет 6 миллионов евро в год.
Таким образом, Хедира стал пятым в списке самых высокооплачиваемых футболистов Италии. Больше хавбека зарабатывают только нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (30 миллионов евро в год), форвард «Наполи» Гонсало Игуаин (8,5 миллионов евро в год), а также игроки «старой синьоры» нападающий Пауло Дибала (7 миллионов евро в год) и полузащитник Миралем Пьянич (6,5 миллионов евро в год).
Khedira’s new contract at Juventus got a raise from 4 to 6m€ per year, at 31 years old! Meaning that Khedira is now the 5th highest paid in Italy!
— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 13 сентября 2018 г.
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