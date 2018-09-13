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Российский боец муай-тай задержан при попытке вылететь из Таиланда
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Российский боец муай-тай задержан при попытке вылететь из Таиланда 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский боец муай-тай Александр Ивкин задержан в Таиланде по подозрению в нарушении визового режима. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тайского бокса России (ФТБР) Дмитрий Путилин.
"Ко мне обратился один из тренеров нашей сборной Роман Насонов и сказал, что пропал наш спортсмен. Вроде бы, после того, как он два месяца находился в Таиланде, у него возникли проблемы в аэропорту. Он отправил смс, что есть вопросы по визе, больше на связь не выходил", — сказал Путилин.
По словам Насонова, в клубе которого тренируется Ивкин, спортсмен был арестован в аэропорту Бангкока при попытке вылететь в Москву.
"Он был задержан 10 сентября при попытке вылететь в Москву в аэропорту Бангкока. Его задержала миграционная служба для оплаты просрочки визы. Затем, проведя ночь в камере в аэропорту, Саша был перевезен в отделение полиции в Бангкоке, где он оплатил штраф 4000 бат. После этого связь с ним оборвалась, только вчера пришло сообщение с чужого номера, что он арестован и находится в тюрьме", — сказал тренер.
Как сообщил Насонов, Ивкин 1990 года рождения, он выступал на чемпионате Московской области по тайскому боксу. На сборах в Таиланде он провел два поединка.
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