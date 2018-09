Топ-6 молодых и стильных западных исполнительниц, которых надо знать

Мы Рианну (30), конечно, любим, но на ней свет клином не сошелся. Да и в Instagram она не очень-то много постит. Собрали шесть молодых, красивых, талантливых и стильных певиц, на которых как минимум надо подписаться.

Дуа Липа (23)

@dualipa

Да, это ее трек «One kiss is all it takes fallin in love with me» играет сейчас из каждого утюга. Дуа Липа начала петь в 14, а в 2015-м стала большой звездой и подписалась с Warner Music Group. И не то чтобы мы большие фанаты ее музыки, но стиля — однозначно, да. Молода, хороша собой и следит за трендами (ну или ее стилист).

https://www.youtube.com/watch?v=DkeiKbqa02g

Princess Nokia (26)

@princessnokia

А эта девчонка из Бруклина борется за права женщин и поет, что «даже со своими маленькими сиськами и толстым животом уведет твоего парня». Никакого толстого живота у нее, конечно, нет (мы проверили на Faces & Laces), но посыл понятен. Нам Нокиа нравится.

https://www.youtube.com/watch?v=AH-LyInSNYw

Джорджа Смит (21)

@jorjasmith_

У этой любимицы Дрейка суперпроникновенный голос, ангельское лицо и классный бойфренд, музыкант Джоэль Компас. А еще она — артист года, по версии американского GQ. В 21 год!

https://www.youtube.com/watch?v=gaEPYljtIAw

Билли Эйлиш (16)

@wherearetheavocados

Монограммы Louis Vuitton и Gucci в Instagram Билли как бы намекают: еще одна рэперша, но нет. Песни Эйлиш — трогательный электропоп. И сама она тоже трогательная. И стильная.

https://www.youtube.com/watch?v=viimfQi_pUw Кали Учис (24)

@kaliuchis

Неон, байкерские штаны, Prada Linea Rossa… Идеальный гардероб идеальной Кали Учис покорил нас так же, как и ее дебютный альбом Isolation — включаешь и слушаешь на репите пять раз подряд.

https://www.youtube.com/watch?v=mbwUs1rnuQg

SZA (24)

А в нее мы (вместе с Кендриком Ламаром (31) и Кельвином Харрисом (34)) влюблены уже два года — с тех пор как SZA выпустила свой первый альбом CTRL. Правда, новой музыки с тех пор у нее было немного, зато крутых выходов в свет — более чем достаточно.

https://www.youtube.com/watch?v=hHXfCOjb3fk

