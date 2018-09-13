Элла Памфилова ответила на претензии Владимира Жириновского

Кроме того, она не планирует подавать в отставку, как того требует глава ЛДПР, передает «Политика Сегодня».

Полный список претензий к Памфиловой, составленный Жириновским, с требованиями извинений и отставки разослала пресс-служба партии.

Ранее представители партии отправляли в ЦИК многочисленные телеграммы, в которых сообщали о якобы имеющихся нарушениях во время летней предвыборной кампании.

Памфилова назвала послания Жириновского «истерическими эскападами» и объяснила активность либерал-демократа «психоэмоциональным нервным срывом».