Сборная едет в Кировск, а Шипулин в Грецию. Очередной мини-скандал в российском биатлоне

На прошлой неделе состоялся конгресс IBU, главным итогом которого стало решение о продлении временного отстранения СБР. Лучший биатлонист России еще не объявил об окончательном решении продолжить карьеру, но дал несколько интервью, после которых у болельщиков появился повод надеяться на лучшее.

В день вынесения вердикта о статусе СБР в интервью «Калашников Media» Шипулин заявил, что не видит смысла в выступлениях на соревнованиях под нейтральным флагом.

— Я от этой грязи уже очень сильно устал еще с Олимпиады, с этими допусками и недопусками. С одной стороны уже научился абстрагироваться от этой ситуации, с другой, конечно, это неприятно. Вытягивает какие-то лишние эмоции, создает какую-то дополнительную нервотрепку.

Для меня будет одним из решений в положительную или отрицательную сторону — это если нас лишат чемпионатов мира, как легкую атлетику, чтобы мы выступали под нейтральными флагами. Потому что тогда нет смысла бегать. Для чего это тогда? Светиться по телевизору и зарабатывать какие-то свои баллы? Мне этого меньше всего хотелось бы.

Сборной России квоты не сократили и разрешили выступать под своим флагом, а это значит, что смысл точно есть.

Спустя некоторое время Шипулин вновь дал интервью «Калашников Media», в котором частично ответил на главный вопрос болельщиков российского биатлона.

О продолжении карьеры

— Надо еще немного подождать, я думаю, в конце сентября точно отвечу на этот вопрос. Есть определенные факторы, которые не позволяют мне сейчас сказать, буду ли я продолжать. Сегодня я приезжал в Москву на обследования, надо подождать еще какое-то время для получения всех данных, я думаю, что уже в конце сентября я дам ответ.

Я пока так далеко не заглядываю. Планы строить на четырехлетний цикл пока нет смысла. Зависит от того, как себя поведет организм, насколько быстро я смогу втянуться в соревновательный ритм. Потому что уже больше 5 месяцев я больших нагрузок не делал. Речь даже не идет о каких-то скоростных. Я уже чувствую, что мне и по лестнице иногда тяжело подниматься. Форма упала настолько, что сейчас надо строить весь тренировочный процесс заново. Такого в моей профессиональной карьере не было никогда, чтоб я 4-5 месяцев отдыхал от больших нагрузок. Поэтому посмотрим, как организм отреагирует. Но мы с тренером выберем правильный путь.

О медосмотре

— В течение недели будут готовы результаты анализов. Уже после этого доктор вынесет свой окончательный вердикт. Конечно, я хотел бы не в этом году, а уже в следующем выступить на Чемпионате мира в моем самом любимом месте — Антхольце.

О мотивации

— Всегда есть мотивация. Если себя ничем не мотивировать, то я бы просто лежал на кровати, ничего не делал бы, ел бутерброды, набирал лишний вес. А тут все равно, хоть и не тренируюсь, но стараюсь шевелиться. Много двигаюсь, стараюсь поменьше кушать. У меня упала мышечная масса, но по весу я держу планку даже немного ниже, чем в прошлом году. 82 кг 700 граммов, в прошлом году было где-то 84 кг.

О винтовке

— Даже еще ни разу не брал ее в руки. Как после сезона положил ее в сейф на базе биатлонной, так она и лежит там.

О новом руководстве СБР — Я еще не погружался в эту историю, не разговаривал с ребятами на эту тему. Но мы общаемся, поддерживаем контакт. Конечно, с некоторыми решениями я не согласен. Например, я задумался: если я все-таки решу, то куда я поеду на вкатывание? Стоит мне ехать с командой или отдельно куда-то? Я бы с удовольствием поехал бы с командой, присоединился бы к ним на сбор. Может быть, взял бы своего личного тренера или по личному плану потренировался бы. Но когда я узнал, что команда будет вкатываться в Кировске…

Я понимаю, что это не подойдет для меня. Я вообще не понимаю, почему команда хочет ехать туда, или это было решение старшего тренера, или президента нашей федерации? Или еще каких-то советчиков, может быть? В любом случае тут я предпочитаю думать своей головой.

В итоге, вместо Кировска, Шипулин поехал в Грецию, где его спарринг-партнером станет олимпийский чемпион Александр Легков . Об этом биатлонист рассказал в видеообращении в своем «инстаграме».

— Друзья, тяжело. Приехал в Грецию, чтобы семья покупалась, а я решил потренироваться, посмотреть, как мой организм себя проявит. Но завтра вечером прилетает Александр Легков. Это тот самый спарринг-партнер, который мне нужен. Конечно, он сейчас в немножко лучшей форме, чем я, но, думаю, надо догонять. Сегодня уже пробежал 10 км, смотрю местные тропки. Буду их Сашке показывать. Погода в Греции замечательная, есть где размахнуться. Хочу еще до острова доплыть. Только кто-то должен на лодочке плыть рядом