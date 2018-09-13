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Президиум ЕР 17 сентября обсудит кандидатуры на пост главы новой думской комиссии
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Президиум ЕР 17 сентября обсудит кандидатуры на пост главы новой думской комиссии 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Кандидатуры на пост председателя новой думской Комиссии, которая объединит комиссии по этике и по контролю за доходами и расходами депутатов президиум фракции «Единая Россия» обсудит в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.
«Учитывая, что председателями двух комиссий, которые предложено объединить, были члены фракции «Единая Россия», было бы логичным, если бы и председателем новой комиссии Госдумы стал представитель фракции «Единая Россия»», — сказал Исаев.
По его словам, Комиссия будет называться «Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики».
Исаев напомнил, что в четверг Комитет Госдумы по контролю и Регламенту принял решение предложить палате объединить две комиссии — по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной Думы, и комиссию по вопросам депутатской этики, а также передать будущей Комиссии мандатные вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов.
«Комиссия эта достаточно серьёзная, с инициативой выступили лидеры всех четырёх фракций исходя из предыдущего опыта работы Госдумы», — высказался Исаев.
Как ранее объявила глава Комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова, в Комиссию войдёт 21 человек: председатель, 10 представителей от «Единой России» и 10 представителей от других фракций. Предполагается также, что в Комиссии будет 4 первых заместителя и 4 зампреда.
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