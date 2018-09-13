Президиум ЕР 17 сентября обсудит кандидатуры на пост главы новой думской комиссии

Кандидатуры на пост председателя новой думской Комиссии, которая объединит комиссии по этике и по контролю за доходами и расходами депутатов президиум фракции «Единая Россия» обсудит в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

«Учитывая, что председателями двух комиссий, которые предложено объединить, были члены фракции «Единая Россия», было бы логичным, если бы и председателем новой комиссии Госдумы стал представитель фракции «Единая Россия»», — сказал Исаев.

По его словам, Комиссия будет называться «Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики».

Исаев напомнил, что в четверг Комитет Госдумы по контролю и Регламенту принял решение предложить палате объединить две комиссии — по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Государственной Думы, и комиссию по вопросам депутатской этики, а также передать будущей Комиссии мандатные вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий депутатов.

«Комиссия эта достаточно серьёзная, с инициативой выступили лидеры всех четырёх фракций исходя из предыдущего опыта работы Госдумы», — высказался Исаев.