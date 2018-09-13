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Пловчиха Ефимова назвала США «своим домом»
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Пловчиха Ефимова назвала США «своим домом» 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова рассказала о жизни в США и призналась, что Калифорния, в которой она живет, стала для нее домом, передает "Советский спорт".
"Мне нравится жить в Калифорнии. Я прожила там много лет уже в сознательном возрасте. Даже в Таганроге я не прожила столько, сколько в США. Для меня Калифорния стала домом. У меня там куча вещей, друзья и квартира", — заявила спортсменка.
Также она отметила, что для ее не интересует количество русскоговорящего населения рядом, самое главное — чтобы дом был рядом с океаном.
Ранее сообщалось, что пловчика Ефимова выступит на этапе КМ в Дохе.
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