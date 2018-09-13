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Стритболисты из Молжаниновского поборются за награды окружного первенства
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Стритболисты из Молжаниновского поборются за награды окружного первенства 

Управа района Молжаниновский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В рамках двух столичных спартакиад: «Московский двор — спортивный двор» и «Спорт для всех» в воскресенье, 16 сентября, в САО пройдут финальные встречи окружного этапа первенства по стриболу. Сборные Молжаниновского также будут защищать честь района.
Борьбу за награды поведут юноши и девушки в возрасте от 14 лет, а также мужчины и женщины от 18 лет и старше. Состав каждой команды — 4 человека.
— Игра завершается, когда счет достигнет 16 очков и будет длиться не более 8 минут, — пояснила ответственная за турнир, специалист Центра физической культуры и спорта САО Ольга Диль.
Первые игры начнутся в 16.15. ФОК «Дмитровский» расположен на улице Вагоноремонтная, 2, строение 2. (ео)
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