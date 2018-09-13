Стритболисты из Молжаниновского поборются за награды окружного первенства

В рамках двух столичных спартакиад: «Московский двор — спортивный двор» и «Спорт для всех» в воскресенье, 16 сентября, в САО пройдут финальные встречи окружного этапа первенства по стриболу. Сборные Молжаниновского также будут защищать честь района.

Борьбу за награды поведут юноши и девушки в возрасте от 14 лет, а также мужчины и женщины от 18 лет и старше. Состав каждой команды — 4 человека.

— Игра завершается, когда счет достигнет 16 очков и будет длиться не более 8 минут, — пояснила ответственная за турнир, специалист Центра физической культуры и спорта САО Ольга Диль.

Первые игры начнутся в 16.15. ФОК «Дмитровский» расположен на улице Вагоноремонтная, 2, строение 2. (ео)