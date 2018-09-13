Ещё
Пес притворился больным из зависти к собрату и прослыл хитрецом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пес притворился больным из зависти к собрату и прослыл хитрецом 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter Хлое Копли (Chloe Copley) опубликовала видео, где одна из собак ее отца специально притворяется больной, чтобы заполучить внимание хозяина.
Судя по ролику, пес приревновал хозяина к собрату, которому уделяли слишком много внимания из-за его больных ушей. Чтобы получить свою порцию ласки, собака решила попросить лекарство и для себя.
«Моя собака получает необходимое ей лекарство для ушей, а вторая думает, что оно ей тоже нужно… Никто не осмелится сказать ему, что это притворство…» — пояснила девушка.
Ролик собрал более восьми миллионов просмотров и получил более 800 тысяч лайков. В комментариях подписчики восхищались находчивостью пса. «День 256: „Люди все еще не знают, что мне не нужны эти штучки для ушей. Только ухо чешется. Разыграл их. Я так умен“», — шутили они о возможных размышлениях собаки. Многие предположили, что пес готов терпеть неприятную процедуру ради того, чтобы его почесали за ушами.
Некоторые подписчики поделились историями, как их питомцы реагируют на необходимость принять лекарство. По их рассказам, большинство домашних животных старательно избегают этого.
Последние новости
Жириновский на телешоу Соловьева обещал вымазать депутата фекалиями Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Любитель мяса с кровью заработал червя в мозгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело закрыто: Черышев унизил WADA3
Украинский боец решил получить гражданство РФ38
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черышев опубликовал итоги по делу о допинге1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение