Пес притворился больным из зависти к собрату и прослыл хитрецом

Пользователь Twitter Хлое Копли (Chloe Copley) опубликовала видео, где одна из собак ее отца специально притворяется больной, чтобы заполучить внимание хозяина.

Судя по ролику, пес приревновал хозяина к собрату, которому уделяли слишком много внимания из-за его больных ушей. Чтобы получить свою порцию ласки, собака решила попросить лекарство и для себя.

«Моя собака получает необходимое ей лекарство для ушей, а вторая думает, что оно ей тоже нужно… Никто не осмелится сказать ему, что это притворство…» — пояснила девушка.

Ролик собрал более восьми миллионов просмотров и получил более 800 тысяч лайков. В комментариях подписчики восхищались находчивостью пса. «День 256: „Люди все еще не знают, что мне не нужны эти штучки для ушей. Только ухо чешется. Разыграл их. Я так умен“», — шутили они о возможных размышлениях собаки. Многие предположили, что пес готов терпеть неприятную процедуру ради того, чтобы его почесали за ушами.

Некоторые подписчики поделились историями, как их питомцы реагируют на необходимость принять лекарство. По их рассказам, большинство домашних животных старательно избегают этого.