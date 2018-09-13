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Агент анонсировал возвращение Карраско в Европу
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Агент анонсировал возвращение Карраско в Европу 

Soccer News + ещё 2 2 часа назад
Фото: Soccer News
Кристоф Энроте, агент полузащитника «Далянь Ифан» Янника Феррейры Карраско, анонсировал возвращение своего клиента в Европу.
"Наполи" пытался купить Карраско у «Атлетико», но мы выбрали Китай. однако однажды Янник может оказаться в Италии. Не знаю, где именно. Возможно, в «Наполи», возможно, в другом клубе. Итальянский футбол очень привлекателен и в будущем может выйти на ведущие роли. Я уверен, что рано или поздно Карраско окажется в Серии А. Это отличный чемпионат, после перехода Криштиану Роналду он бурно развивается" — цитирует агента El Mundo Deportivo.
Напомним, что 25-летний Карраско перебрался в Китай в феврале этого года.
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