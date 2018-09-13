Саратовских охотников приглашают принять участие в фотоконкурсе

17 сентября в Саратове стартует фотоконкурс «Атмосфера охоты — через фото». Принять участие в конкурсе могут обладатели фотозарисовок с летне-осеннего охотничьего сезона на пернатую дичь.

"В конкурсе выделено две номинации — в первую попадут кадры добытых трофеев, во вторую — всего того, что окружает на охоте и придает особую «атмосферу» — фотографии охотничьих собак, приготовление еды на костре, разбитие «полевого стана», оружие и так далее. Кроме этого, в данную категорию будут размещены пейзажные фотографии «вечерок» и «утрянок» сезона 2018 года", — сообщают в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства региона.

Работы на конкурс принимаются до 17 октября. Один автор может прислать до трёх фотографий в каждую из номинаций. Выбирать лучших будут пользователи интернета. Победителями в каждой̆ из номинации — обладателями первого, второго и третьего места — будут признаны те авторы, фотографии которых в сумме соберут максимальное количество «лайков» в группах конкурса.

Авторы лучших снимков будут награждены призами, среди которых ящик патронов, манок, тактический фонарь, нож. Кроме этого, самые «атмосферные» фотографии конкурса украсят страницы «Охотничьего календаря 2019 года». Посмотреть конкурсы работы можно по тэгу #атмосфераохоты в социальных сетях.

Подробно ознакомиться с правилами конкурса можно здесь.