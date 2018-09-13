В Швеции подвели итоги выборов в парламент: разница в один мандат

Партии правящего красно-зеленого блока — Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ), Левая партия (ЛП) и Партия охраны окружающей среды (ПООС) — выигрывают с незначительным преимуществом у оппозиционного правоцентристского альянса — Умеренная коалиционная партия (УКП), партия «Либералы» (ПЛ), Христианско-демократическая партия (ХДП), Партия центра (ПЦ) с результатом 40,7% против 40,2%. Два блока разделяет лишь один мандат в риксдаге (парламенте).

Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные избирательной комиссии по состоявшимся в воскресенье в королевстве парламентским выборам. Комиссия распространила их в четверг после подсчета голосов на всех избирательных участках, в том числе за рубежом.

На данный момент расстановка политических сил выглядит следующим образом: СДРПШ получила 28,3% голосов избирателей, УКП — 19,8%, «Шведские демократы» — 17,5%, ПЦ — 8,6%, ЛП — 8,0%, ХДП — 6,3%, ПЛ — 5,5%, ПООС — 4,4%. Активность избирателей составила 87,1%, что является самым высоким показателем с 1985 года.

Ни у одного из блоков нет собственного большинства в законодательном собрании. Число мест в риксдаге у «красно-зеленых» — 144, у правоцентристов — 143, у националистской «Шведские демократы» — 63.

24 сентября в парламенте будет избран спикер, а не позднее, чем через две недели после этого состоится голосование по кандидатуре премьер-министра для формирования правительства.

Если она не будет поддержана большинством, то председатель парламента может выдвинуть нового претендента на этот пост. Всего он может предложить 4 кандидатуры, а случае неудачи в стране будут объявлены новые выборы — через 3 месяца после последнего голосования.