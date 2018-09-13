Неподалеку от Лосинки пройдет легкоатлетический кросс

Неподалеку от Лосинки, в Олонецком проезде, пройдет легкоатлетический «Кросс нации»; участников ждут 15 сентября. Как сообщили в центре физической культуры и спорта СВАО, предварительная регистрация участников открыта до 14 сентября.

— Соревнования проводятся в нескольких возрастных категориях. Дистанция для самых юных участников забега составит 500 метров, а взрослые пробегут 2, 3 и 5 километров, — отметили в ЦФКиС СВАО. — В рамках соревнований предусмотрено выполнение нормативов комплекса «ГТО» по легкой атлетике.

Подать заявки для участия можно по адресу: ул. Милашенкова, 14 с 10.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку. Для выполнения нормативов комплекса «ГТО» необходимо получить ID-номер на сайте gto.ru.

Окончательная регистрация пройдёт с 9.30 до 10.30 в модуле проката ФОК «Яуза» в Олонецком проезде, д. 5. С собой также нужно взять документы. (иб)