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Неподалеку от Лосинки пройдет легкоатлетический кросс
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Неподалеку от Лосинки пройдет легкоатлетический кросс 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Неподалеку от Лосинки, в Олонецком проезде, пройдет легкоатлетический «Кросс нации»; участников ждут 15 сентября. Как сообщили в центре физической культуры и спорта СВАО, предварительная регистрация участников открыта до 14 сентября.
— Соревнования проводятся в нескольких возрастных категориях. Дистанция для самых юных участников забега составит 500 метров, а взрослые пробегут 2, 3 и 5 километров, — отметили в ЦФКиС СВАО. — В рамках соревнований предусмотрено выполнение нормативов комплекса «ГТО» по легкой атлетике.
Подать заявки для участия можно по адресу: ул. Милашенкова, 14 с 10.00 до 17.00. При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку. Для выполнения нормативов комплекса «ГТО» необходимо получить ID-номер на сайте gto.ru.
Окончательная регистрация пройдёт с 9.30 до 10.30 в модуле проката ФОК «Яуза» в Олонецком проезде, д. 5. С собой также нужно взять документы. (иб)
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