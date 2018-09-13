Черышев, Головин и компания. Кто сменил клуб благодаря ЧМ-2018

1. Аксель Витсель

Полузащитник. Перешел из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в дортмундскую «Боруссию» за 18 млн фунтов.

Бельгиец был несколько забыт в Европе после того, как переехал в Китай, но в России он показал миру, на что способен.

В его выступлении особенно стоит отметить скорость работы с мячом и борьбу за верховые мячи. Это привлекло внимание дортмундцев, которые не пожалели денег.

Ключевая статистика: Витсель выиграл в среднем 4,5 верховых дуэлей за «Боруссию» на старте нового сезона — это лучший показатель в команде.

Вратарь. Перешел из «Копенгагена» в «Рому» за 7,6 миллиона фунтов.

Ольсен уверенно защищал ворота сборной Швеции на мундиале. Его сэйвы были великолепными, он помог команде пробиться в четвертьфинал турнира впервые с 1994 года.

Неудивительно, что «Рома» сразу остановилась на его кандидатуре, подписав шведа в качестве замены для бразильца Алисона.

Ключевая статистика: Ольсен сделал больше сэйвов на ЧМ-2018 (11), чем Давид де Хеа (1) и Алисон (5) вместе взятые.

Полузащитник. Перешел из ЦСКА в «Монако» за 27 миллионов фунтов.

Россия сумела удивить всех на чемпионате мира. В домашних стенах команда продемонстрировала отличную игру и пробилась в четвертьфинал, где уступила Хорватии в серии пенальти.

Головин был одним из ключевых игроков сборной. Особое внимание привлекает его игра против Саудовской Аравии — два ассиста и прекрасный гол со штрафного.

Летом он перешел в «Монако», но также его связывали с «Челси». Россиянин пока не дебютировал за клуб Лиги 1.

Ключевая статистика: лучшее количество ассистов (2) срези всех игроков сборной России на ЧМ-2018.

4. Есинори Муто

Полузащитник. Перешел из «Майнца» в «Ньюкасл» за 9,5 миллиона фунтов.

Муто был одним из тех игроков сборной Японии, который впечатлил в России. Точные передачи и энергичная игра Муто привлекли внимание многих нейтральных фанатов, а сам футболист оказался в английской Премьер-лиге.

Японец выглядит интересным подписанием для «Ньюкасла», но пока не совсем понятно, как он проявит себя в Англии.

Ключевая статистика: Муто принял участие в большем количестве забитых мячей (10) для «Майнца», чем любой другой игрок немецкой команды в прошлом сезоне (8 голов, 2 ассиста).

Полузащитник. Перешел из «Вильярреала» в «Валенсию» (аренда)

Сильная энергетика Черышева стала большим счастьем для болельщиков сборной России, которые ничего не ждали от команды на мундиале.

Матчи перед турниром были ужасные, но сборная постепенно прогрессировала, тогда как сам Черышев отличился в воротах соперников на ЧМ четыре раза.

Минувшим летом он заработал переход в «Валенсию» и уже успел отметиться первым голом за команду.

Ключевая статистика: Денис Черышев — лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018.

6. Джердан Шакири

Полузащитник. Перешел из «Сток Сити» в «Ливерпуль» за 13 миллионов фунтов.

Швейцарец провел прекрасный турнир и стал настоящим лидером своей сборной. После вылета «Стока» из АПЛ Шакири было важно ярко выступить на ЧМ, он этим шансом воспользовался.

Джердан забил памятный победный мяч в ворота сборной Сербии. Его уровня выступлений было достаточно, чтобы перебраться в «Ливерпуль», где он, скорее всего, будет использоваться в качестве ударной силы на фланге и прибавит глубины составу команды Юргена Клоппа.

Ключевая статистика: в среднем Шакири наносил 3,3 удара за игру на ЧМ-2018 — это лучший показатель среди всех швейцарцев.

7. Алиреза Яханбакш

Полузащитник. Перешел из «АЗ Алкмаар» в «Брайтон» за 17 миллионов фунтов.

Не так часто у Ирана появляются талантливые в плане творчества футболисты. Яханбакш — именно этот случай.

25-летний хавбек забил 25 мячей в 33 поединках за «АЗ» в голландском первенстве прошлого сезона, заявив о себе в полном мере еще до мундиаля.

Ключевая статистика: на ЧМ-2018 Яхаанбакш создал два голевых момента и совершил три удачных прохода с мячом — лучший показатель среди всех иранцев за три поединка.

Защитник. Перешел из «Атлетико» в «Интер» (аренда)

Врсалько стал одной из звезд сборной Хорватии, которая провела эпическую кампанию и вышла в финал ЧМ-2018. Травма помешала ему стабильно играть в «Атлетико», но в России он доказал свой уровень. На турнире он создал пять голевых моментов — лучший показатель среди всех защитников.

Спаллетти этим летом начал строить новый «Интер», а хорват стал отличным дополнением к его коллективу.

Ключевая статистика: Врсалько сделал больше перехватов, чем любой другой хорват на ЧМ-2018 — 11.

Полузащитник. Перешел из «Севильи» в «Рому» за 23,7 миллиона фунтов.

Подписание Нзонзи можно считать прямой заменой для Раджи Наингголана для римлян в перспективе.

Нзонзи помог французам взять титул на ЧМ-2018 своим опытом и драйвом в центре поля. У чемпионов было полно молодых и ярких звезд, но игрок не затерялся среди них.

Ключевая статистика: точность передач Нзонзи за «Рому» в нынешнем сезоне — 88,8%.

Полузащитник. Перешел из «Вест Бромвича» в «Монако» за 10,8 миллиона фунтов.

Фанаты «Вест Бромвича» с грустью наблюдали за успехами Шадли в составе сборной Бельгии после того, как игрок пропустил почти весь сезон из-за травмы.

Запомнился забитый мяч хавбека в ворота сборной Японии. Этот момент стал полноценным возвращением игрока на поле. Теперь Шадли ждет сезон в Монако, он надеется провести его без травм.

Ключевая статистика: Шадли совершил на ЧМ-2018 четыре кросса с мячом — лучший показатель среди бельгийцев только у Кевина Де Брейне.

11. Йерри Мина

Защитник. Перешел из «Барселоны» в «Эвертон» за 27 млн фунтов.

Мина, судя по всему, покорил британские сердца, когда сравнял счет за сборную Колумбии в поединке 1/8 финала мундиаля.

Его игра в защите была очень надежной, особенно воздушные единоборства и умение начинать атаки. «Эвертону» требовалось усиление задней линии — они нашли его именно в лице Мины, но он пока не дебютировал за команду из-за травмы.

Ключевая статистика:только Давидсон Санчес совершил больше выносов (25) на ЧМ-2018 в составе сборной Колумбии, чем Мина.