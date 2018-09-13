Главный тренер «Арсенала» отрицает конфликт с Озилом

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отрицает наличие конфликта между ним и полузащитником «канониров» Месутом Озилом, передает "Советский спорт"

"Мы с ним очень хорошо ладим. У меня нет времени обсуждать то, что люди говорят о нас.

У меня очень хорошие взаимоотношения с Месутом и профессионально я подталкиваю его к развитию, чтобы он показывал свои лучшие качества в матчах.

Месут, как и другие игроки, хорошо работает на тренировках, отрабатывает командные взаимодействия", — цитирует специалиста Sky Sports.

Хавбек сыграл в нынешним сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) три матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Алли и Льорис не выйдут в составе «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем».