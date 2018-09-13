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Главный тренер «Арсенала» отрицает конфликт с Озилом
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Главный тренер «Арсенала» отрицает конфликт с Озилом 

Газета.Ru + ещё 5 30 минут назад
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отрицает наличие конфликта между ним и полузащитником «канониров» Месутом Озилом, передает "Советский спорт".
"Мы с ним очень хорошо ладим. У меня нет времени обсуждать то, что люди говорят о нас.
У меня очень хорошие взаимоотношения с Месутом и профессионально я подталкиваю его к развитию, чтобы он показывал свои лучшие качества в матчах.
Месут, как и другие игроки, хорошо работает на тренировках, отрабатывает командные взаимодействия", — цитирует специалиста Sky Sports.
Хавбек сыграл в нынешним сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) три матча и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Алли и Льорис не выйдут в составе «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем».
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